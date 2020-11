Il Napoli partirà domani alla volta di Bologna, il motivo riguarda un problema tecnico occorso al charter che avrebbe dovuto prendere la squadra azzurra, irrisolvibile nella giornata di oggi.

Inizialmente, Gattuso e i suoi giocatori avrebbero dovuto decollare nel pomeriggio ma, dopo un’ora di attesa per via delle condizioni del vettore, l’equipaggio ha informato il ds Giuntoli del rinvio della partenza a domattina. Nessun problema comunque per il Napoli, che stanotte alloggerà nell’hotel che di solito ospita la squadra prima delle partite interne, poi domattina salirà sull’aereo per Bologna, dove il match è previsto alle ore 18 allo stadio Dall’Ara.