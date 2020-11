Una serata splendida per il Napoli, che annienta la Roma al San Paolo e la aggancia in classifica, regalando ai propri tifosi un successo importante in un momento di tristezza per la morte di Maradona. Un 4-0 che fa felice soprattutto Gennaro Gattuso, contento di aver ritrovato la sua vera squadra dopo il ko subito una settimana fa contro il Milan.

L’allenatore azzurro ha parlato nel post gara ai microfoni di Sky Sport, partendo da un argomento particolare, relativo alla morte di Maradona: “si respira un’aria triste, però in questo momento la città deve avere buon senso, perché ho visto troppa gente senza mascherina. Maradona è una leggenda, però in questo momento bisogna fare i bravi o ne pagheremo tutti le conseguenze. dispiace, capisco l’affetto e l’aria che si respira. Da domani spero però che si cominci a fare come si deve. La città soffre per i negozi chiusi, per Maradona, speriamo si torni a fare le cose fatte bene“.