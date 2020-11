Meglio tardi che mai, Matteo Salvini è stato multato per non aver indossato la mascherina durante un comizio tenutosi a Benevento lo scorso 25 agosto.

Il leader della Lega ha dovuto pagare 280 euro più le spese di spedizione postale, stessa cifra sborsata anche dal segretario regionale del Carroccio in Campania Nicola Molteni, responsabile della stessa violazione. In quell’occasione, i due esponenti del partito leghista incontrarono alcuni simpatizzanti in via Traiano, senza indossare la mascherina. Dopo quell’episodio, la Polizia Municipale ha avviato l’identificazione di tutte le persone radunatesi intorno a Salvini e Molteni, inviando le multe per i responsabili solo a fine indagine. Una volta ricevuta la sanzione, Salvini l’ha regolarmente pagata nella giornata di oggi.