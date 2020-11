Disavventura per un ragazzo peruviano, in giro per Roma al volante di una Opel Corsa. Il giovane, beccato da una pattuglia della polizia locale della Capitale a circolare senza valido motivo dopo il coprifuoco, non si è fermato al posto di blocco e si è diretto a tutta velocità sul raccordo anulare, non rispettando il semaforo rosso.

Gli agenti lo hanno inseguito e sono riusciti a bloccarlo, scoprendo poco dopo come il peruviano non avesse nemmeno la patente, perché mai conseguita. Immediate le contestazioni del caso, seguite dal sequestro del veicolo e da una salatissima multa di ben 5mila euro, che il giovane 20enne dovrà pagare nei prossimi giorni.