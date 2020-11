E’ un periodo positivo per il Tottenham e per José Mourinho che, dopo la vittoria contro il Manchester City arrivata sabato, può godersi il primato in classifica insieme al Liverpool. Qualcosa però deve essere andato storto per lo Special One, che ha dovuto pagare pegno con Reguilon regalandogli niente meno che un prosciutto.

A rivelarlo ci ha pensato lo stesso portoghese su Instagram, dove ormai è molto attivo, ammettendo di aver perso una scommessa con il terzino spagnolo: “una promessa è una promessa. Mi è costata 500 sterline ma l’ho mantenuta“, la didascalia a corredo della foto. Un pegno dunque pagato caro da Mourinho, che ha dovuto metter mano al portafogli per regalare a Reguilon un pregiato jamón ibérico.