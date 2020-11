Arrivano nuove informazioni sul problema che ha fermato Valentino Rossi durante il Gran Premio d’Europa, andato in scena oggi sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Il Dottore si è fermato dopo cinque giri per un guasto tecnico, che lo ha costretto a parcheggiare la sua M1 nella via di fuga.

Nel post gara il Dottore si è soffermato su cosa è accaduto, dando particolari importanti: “quando la moto si è spenta, non mi sono neanche arrabbiato. Mi è venuto da ridere. Avevo solo bisogno di fare la gara, quindi ero partito molto tranquillo, perché volevo cercare di arrivare in fondo, per fare chilometri e prepararmi bene per la gara della settimana prossima. Invece non è stato possibile e a fermarmi è stato un problema che non succedeva da 12 anni mi hanno detto“.