La Yamaha non è ancora sicura di poter fare affidamento su Valentino Rossi in occasione del Gran Premio di Valencia, il Dottore infatti non è ancora guarito dal Coronavirus, dunque al momento non potrebbe partire per la Spagna.

Per poter prender parte al fine settimana di gara, è atteso un doppio esito negativo al tampone di cui uno entro le 96 ore che precedono l’ingresso nel paddock. L’ultimo test a cui Rossi si è sottoposto ha dato esito ancora positivo, dunque il rider della Yamaha rischia di saltare anche l’appuntamento di Valencia. Mercoledì, il team giapponese dovrà comunicare quale piloti affiancherà Maverick Viñales, la rosa dei candidati al momento comprende Loris Baz, Toprak Razgatlioglu e i due giapponesi Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane. Escluso dalla lista Jorge Lorenzo, ignorato dalla Yamaha perché considerato non in forma per guidare la M1.