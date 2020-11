Brutte notizie per Maverick Viñales in vista del Gran Premio d’Europa, in programma domenica sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Il pilota spagnolo infatti dovrà iniziare la gara dalla pit-lane, essendo stato costretto a montare il sesto motore di questa stagione, superando il limite di cinque imposto dal regolamento. Una scelta obbligata quella della Yamaha, che rende complicatissima la gara dello spagnolo, che dovrà sperare in un miracolo per risalire la classifica. Una doccia fredda per Viñales, che nella classifica piloti occupa la terza posizione a 19 punti da Mir, un divario che è destinato ad aumentare considerando la situazione in cui Maverick si trova.