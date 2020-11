Non si può dire che quest’anno Cal Crutchlow sia fortunato, il pilota inglese infatti si è presentato a Valencia per il GP d’Europa con un legamento della spalla rotto, come emerso dalla risonanza effettuata dopo Aragon.

Il rider della Honda LCR proverà a scendere in pista nelle prove libere, valutando la situazione e decidendo poi se proseguire o fermarsi: “ho fatto una risonanza magnetica alla spalla destra dopo la gara e ha confermato quello che avevo detto, ossia che avevo qualcosa di rotto. Sfortunatamente il legamento si è rotto e quanto possa danneggiarmi nella guida lo scoprirò solo quando salirò in moto nelle Libere 1 del Gran Premio d’Europa. Vedremo, ma certamente avrò dolore. La scorsa settimana non è andata così male. Negli ultimi 2 giorni c’è stato molto freddo a gara e ho iniziato a soffrire un po’. La mia settimana tipo è vedere le mie donne, guidare la mia biciletta e andare in ospedale. Dunque perché cambiare questa routine?“.