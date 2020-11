Non arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Marc Marquez, il pilota spagnolo non tornerà prima della fine del Mondiale 2020, dunque la sua stagione è da considerarsi già terminata.

Inoltre, secondo quanto riferito da Sky Sport MotoGp, il braccio destro continua a procurargli dolore, le sensazioni non sono buone e si aspetterà la fine dei tre mesi dall’ultima operazione per decidere se intervenire nuovamente. Si profila dunque un terzo intervento chirurgico per Marc Marquez, che mai si sarebbe aspettato di ritrovarsi a questo punto dopo tutto questo tempo trascorso dall’incidente di Jerez. Il dolore alla spalla destra comunque è ancora fastidioso, la terapia conservativa non ha funzionato, per questo motivo nei prossimi giorni verrà presa una decisione definitiva, che potrebbe essere quella dell’operazione.