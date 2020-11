Valentino Rossi oggi non scenderà in pista a Valencia, al suo posto girerà sia nelle FP1 che nelle FP2 il suo sostituto Garrett Gerloff, in attesa che venga rivelato l’esito del tampone a cui il Dottore si è oggi sottoposto.

Questa la nota ufficiale della Yamaha: “dopo un risultato negativo del test PCR ottenuto giovedì 5 novembre, Valentino Rossi si è recato a Valencia, in Spagna. Questa mattina (venerdì 6 novembre) ha effettuato un altro test PCR secondo i requisiti FIM. Attualmente sta aspettando il risultato, atteso per questa sera. Se dovesse risultare negativo, da domani prenderà parte al Gran Premio de Europa di questo fine settimana. Nel frattempo, il sostituto di riserva Garrett Gerloff prenderà il suo posto. Monster Energy Yamaha MotoGP annuncia che il texano prenderà parte alle sessioni odierne di MotoGP del GP d’Europa in programma a Valencia, in Spagna, in attesa del risultato del test PCR che Valentino Rossi ha fatto questa mattina, che verrà svelato questa sera. Se l’italiano dovesse nuovamente risultare negativo, prenderà parte al Gran Premio de Europa di questo fine settimana dalle FP3 di domani in poi“.