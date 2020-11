Un triste lutto ha colpito il Principe William e la moglie Kate Middleton, lo scorso week-end è venuto a mancare Lupo, il cane che teneva compagnia ad entrambi da ben nove anni.

La Principessa lo ha annunciato con un dolce post Instagram, nel quale ha raccolto le foto più belle scattate insieme al proprio cagnolino: “lo scorso weekend il nostro amato cane, Lupo, se n’è tristemente andato. E’ stato al centro della nostra famiglia per gli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo”. Si trattava di un cocker, nato dalla coppia di cani che apparteneva ai genitori di Kate, diventato presto l’amico più fidato dei figli della coppia reale, che amavano giocare con lui in qualsiasi momento della giornata. Sembra che il più legato a Lupo fosse George, primogenito della famiglia, il cui nome secondo alcuni pare sia stato scelto proprio dal cane. Si dice che William e Kate avessero lanciato dei pezzi di carta con diversi nomi per terra facendone scegliere uno al cane, che pare abbia riportato quello con sopra scritto proprio George.