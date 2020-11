E’ successo proprio il giorno prima della morte di Stefano D’Orazio, per questo motivo Emanuela Folliero ha considerato davvero sorprendente quanto le è accaduto.

La conduttrice italiana, fidanzata con il batterista dei Pooh in passato, ha rivelato ai microfoni del Corriere della Sera di aver fatto uno scoperta particolare proprio poche ore prima della morte di Stefano. Queste le sue parole: “la cosa incredibile è stata il giorno prima, stavo sistemando un armadio e ho trovato una scatoletta con dentro regalini del battesimo di mio figlio. Tra questi c’era anche una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e scritto ‘Ad Andrea, tuo Stefano’. Una catenina che non vedevo da 12 anni. Ho avuto un brivido. A Stefano piaceva tanto mio figlio Andrea. Pure mio marito che è un super razionale è rimasto colpito dalla coincidenza della catenina e l’abbiamo appesa in cucina. Certo è tutto così strano, che ancora non ci credo“.