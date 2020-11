Se ne è andato nel sonno, quasi senza voler disturbare nessuno, in modo diverso e sereno come il suo animo. Sean Connery si è addormentato e non si è più svegliato, lasciando un velo di tristezza in tutto il mondo, soprattutto in coloro che lo hanno amato e conosciuto.

E’ morto all’età di 90 anni nella sua casa alle Bahamas, circondato dall’affetto dei suoi familiari, come ha spiegato il figlio Jason alla BBC: “era malato da tempo, aveva molti familiari accanto a sé alle Bahamas quando è morto, durante la notte. E’ stato un duro colpo anche se mio padre non stava bene da tempo. E’ un giorno triste per tutti coloro che conoscevano e amavano mio padre e una triste perdita per tutte le persone in tutto il mondo che hanno apprezzato le sue meravigliose capacità di attore“. Non è chiaro se Sean Connery soffrisse per una particolare malattia, ma qualche anno fa Michael Caine aveva parlato del morbo di Alzheimer: “Sean Connery è minato dall’Alzheimer“.

Parole che avevano spinto Nancy Seltzer, portavoce dell’attore scozzese, a replicare duramente definendo ridicole quelle affermazioni, confermando la buona salute mentale e fisica di Sean Connery al momento del ritiro dalle scene. La verità probabilmente non verrà mai a galla ma, ciò che è certo, è che Sir Sean mancherà tantissimo al cinema internazionale.