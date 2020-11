Una notizia che inizialmente ha fatto sobbalzare sulla sedia parecchia gente, convinta che il 16 novembre fosse diventato uno dei giorni più tristi della storia recente. Sul sito della radio francese Rfi sono spuntati infatti nella serata di ieri i necrologi della Regina Elisabetta, di Pelé e di altri personaggi importanti della nostra epoca.

Ovviamente si è trattato di un bug, ovvero un errore commesso durante la migrazione del sito verso un nuovo sistema di pubblicazione. Questi ‘coccodrilli‘, nome in gergo per indicare la preparazione in anticipo delle biografie di personaggi importanti per essere utilizzate alla loro morte, sono finiti in rete per “un problema tecnico“, come riferito dalla radio. “Offriamo le nostre scuse alle persone interessate e a coloro che ci seguono e si fidano di noi”, ha concluso l’emittente pubblica francese.