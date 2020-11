Un grave lutto ha colpito il mondo del motociclismo brasiliano, nella giornata di ieri è morto Matheus Barbosa, vittima di un tremendo schianto durante una gara di Superbike brasiliana in programma sulla pista di Interlagos. Il rider sudamericano ha perso il controllo della sua moto ed è finito dritto contro le barriere alla curva Juncao, sbattendo violentemente la testa. Per lui non c’è stato nulla da fare, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso, gettando tutti nella disperazione. Si tratta del terzo decesso in due anni sul circuito di Interlagos, l’anno scorso infatti erano deceduti Mauricio Paludete e Danilo Berto.