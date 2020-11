Mercoledì la notizia della morte di Maradona, oggi un altro lutto che scuote il mondo del calcio. Nella giornata di sabato è morto Papa Bouba Diop, ex calciatore senegalese deceduto a causa di una grave malattia.

L’ex Fulham e Lens era stato uno dei protagonisti del Senegal del Mondiale 2002, segnando il gol che permise ai Leoni africani di battere la Francia campione in carica nella gara inaugurale. In quella rassegna, Diop segnò anche una doppietta contro l’Uruguay, trascinando letteralmente la sua nazionale ai quarti di finale. Bouba Diop venne persino nominato per il Pallone d’Oro 2002, ricevendo ben due voti. In carriera aveva indossato 65 volte la maglia del Senegal, per questo motivo era considerato una leggenda per il proprio Paese.