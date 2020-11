La morte di Maradona continua a rendere tristi questi giorni per tutti coloro che lo hanno amato e conosciuto, rimasti con il cuore spezzato quel maledetto 25 novembre che si è portato via per sempre il più grande di tutti.

Nelle ultime ore, è spuntato l’ultimo messaggio audio che il Pibe ha inviato prima di morire, il destinatario è Mario Baudry, ossia il compagno della sua ex Veronica Ojeda che con Diego ha avuto un figlio (Dieguito Fernandez). La registrazione dell’audio è stata mandata in onda da Luis Ventura, nel corso del suo programma Secretos Verdaderos: “ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che è ora sta con te, abbi cura di lei, e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente. Guarda, ho molti figli ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio. Un abbraccio“.

