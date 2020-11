Da Buenos Aires a Napoli, milioni di persone piangono e si disperano per la morte di Maradona, scomparso il 25 novembre come George Best e Fidel Castro. L’intero pianeta gli rende omaggio, dai personaggi più famosi del mondo sportivo e politico, fino ai tifosi che non riescono a credere che il Diez non ci sia più.

Tanta folla ad acclamarlo e a ricordarlo, nessuno nella casa di Tigre che potesse salvarlo dal suo destino. Maradona è morto da solo, chiudendo la sua esistenza probabilmente nel sonno, senza che nessuno potesse provare a tenerlo in vista. L’ultima sua foto è stata fatta da un drone, che proprio Diego ha visto volare sul cortile della sua casa per segnalarlo poi ai presenti. Una scena quasi da film, in cui Maradona appare solo e immalinconito, forse depresso e rassegnato al proprio destino. L’ultima sua vittoria è stata quella di aver riunito i suoi figli per l’ultima volta, prima di andarsene e lasciare nella disperazione il mondo intero.