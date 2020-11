Nemmeno la morte di Diego Armando Maradona ha addolcito i tabloid, l’Inghilterra non ha affatto dimenticato il gol segnato di mano dal Pibe a Shilton nel Mondiale di Messico 1986, la famosa ‘mano de Dios’ passata eternamente alla storia.

Da quel momento, gli inglesi hanno bollato l’argentino come ‘imbroglione‘ e nemmeno la sua morte li addolciti. Così, le prime pagine dei quotidiani britannici non hanno risparmiato il Pibe, piazzandolo in primo piano ma con epiteti che avrebbero potuto risparmiarsi in questo periodo. “Diego Maradona, a hero, a villain, a cheat and a genius” il sottotitolo del Mirror, che bilancia i concetti di ‘eroe’ e ‘imbroglione’. Il Daily Star invoca il Var: “Where was Var when we needed most?“, mentre il Sun si lancia in un gioco di parole: “In the hands of God“, accompagnato dalla foto del famoso gol. Durissimo infine l’attacco di un articolo del Daily Telegraph, in cui Maradona viene trattato come un volgare imbroglione.

