Nuovi particolari sulla morte di Maradona emergono grazie al quotidiano ‘El Dia’, che ha pubblicato sui propri social la telefonata che Leopoldo Luque ha fatto al 911 argentino per avvertire del malore del Pibe.

Colpisce un sorprendente particolare nella conversazione tra il medico e i soccorritori, ovvero che non viene mai fatto il nome di Diego, per evitare sicuramente la fuga di notizie. La telefonata dovrebbe essere arrivata alle 12.16, in minuto prima rispetto a quella degli assistenti che in quel momento si trovavano con Maradona.

Ecco la trascrizione completa della conversazione:

Ciao, puoi mandare un’ambulanza urgente nel quartiere di San Andrés?

Dove?

Tigre

Indirizzo?

È un quartiere, San Andrés. “Calle Italia”. È un quartiere chiuso

Quale parte del quartiere?

Nel lotto 45, lascia che entrino e chiedano

Cosa è successo?

C’è una persona che, da quanto mi dicono, è in arresto cardiorespiratorio. Il medico lo sta assistendo

È un uomo o una donna?

Un uomo

Sai più o meno l’età?

60, nello specifico

Il tuo nome e cognome?

Leopoldo Luque

Riferisco subito, ok?

Perfetto, ciao