Un atto vergognoso, un gesto vile e davvero meschino compiuto nei confronti della salma di Diego Armando Maradona, morto nella giornata di ieri a 60 anni.

A metterlo in atto sono stati i dipendenti delle pompe funebri Pinier, coloro che hanno organizzato la camera ardente per il Diez all’interno della Casa Rosada. I tre individui, come si nota nelle immagini, hanno addirittura sorriso e messo una mano sulla fronte della salma di Maradona, già deposta all’interno del feretro. Un macabro scatto rubato durante il trasporto della salma dall’abitazione di Tigre fino al palazzo presidenziale. Uno dei responsabili è stato già individuato a licenziato, gli altri due dovrebbero ricevere presto lo stesso provvedimento, considerando la gravità dell’accaduto. L’avvocato di Maradona ha già promesso battaglia, sottolineando di voler “scovare i colpevoli di un atto oltraggioso e aberrante per fare giustizia”.

