La morte di Maradona è stata accompagnata da numerose polemiche, generate dal macabro selfie che tre impiegati delle pompe funebri hanno fatto con la salma del Pibe, già adagiata all’interno del feretro.

I responsabili sono stati subito individuati e licenziati, ricevendo al tempo stesso minacce di morte da parte del tifo organizzato del Boca Juniors. Uno di questi, secondo quanto riferito dal sito argentino Infobae, si è costituito e si è presentato alla stazione di polizia insieme al suo avvocato. L’uomo però non è stato tratto in arresto, ma gli sono state semplicemente prese le generalità, prima di essere lasciato andare. Pare dunque che non vi saranno conseguenze, a meno che l’avvocato di Maradona non voglia proseguire con la sua denuncia.