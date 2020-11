Una lunga fila di persone che rendono omaggio al più grande, così si è svegliata oggi Buenos Aires, il giorno dopo la morte di Diego Armando Maradona.

Il feretro con la salma del Pibe è al momento presso la Casa Rosada, dove la famiglia del Pibe è immobile accanto al feretro, per accompagnarlo durante l’ultimo saluto dei tifosi e della gente. Tutti presenti tranne Rocío Oliva, l’ultima donna di Maradona, esclusa dalla veglia per una decisione di Claudia Villafane, prima moglie dell’argentino: “sto aspettando l’autorizzazione di Claudia“. Queste le parole della Oliva, arrivata alle 4:22 alla Casa Rosada ma rimasta all’esterno del recinto su ordine della famiglia: “mi hanno detto di venire alle 7 del mattino quando viene tutta la gente, dicono che Claudia non vuole che io entri e lei dice che non c’entra niente“, ha aggiunto Rocio in un dialogo con ‘Todo Noticias’. “Non ho idea del motivo, voglio salutarlo ma passano tutti tranne me. Mi fa male che non mi lascino entrare, non mi fanno entrare fanno male anche a Diego. Sono l’ultima moglie di Diego, nessuno capisce, ero l’unica una donna che Diego voleva vedere. Tutto il male che mi fanno gli ritornerà“.