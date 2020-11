Il corpo di Maradona potrebbe essere già riesumato, almeno è questo quanto ha chiesto Santiago Lara, un giovane argentino di 19 anni anni che ha presentato un esposto alla magistratura.

Il ragazzo, residente a La Plata, ha rivelato di essere il figlio del Pibe e ha chiesto che la salma venga riportata alla luce per prelevare un campione di dna, così da provarne la paternità. L’istanza è stata consegnata una settimana fa e, al suo interno, viene chiesto ai giudici di non consentire la cremazione per “preservare la possibilità di giungere alla verità“. Santiago Lara è figlio della modella Natalia Garat, deceduta di cancro tempo fa a 23 anni, ma secondo il portale Infobae avrebbe rivelato al compagno prima di morire come Santiago fosse figlio di Maradona, con cui aveva avuto una storia di breve durata. “Non ho rivendicazioni finanziarie da fare – le parole di Santiago ai media di Buenos Aires – ma ho il diritto di sapere se veramente il ‘Diez’ è mio padre“.