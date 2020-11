La morte di Diego Armando Maradona è un evento che tocca tutti, non solo gli appassionati di calcio o di sport. Grandi e piccini, uomini e donne, sportivi e non conoscono le gesta del Pibe de Oro, capace di attirare su di sé le luci dei riflettori in qualsiasi momento della sua vita.

In molti lo hanno ricordato sui social dopo la sua scomparsa, tra questi anche Valentino Rossi, che ha postato un video caloroso girato a Misano 2008 quando Diego incontrò il Dottore nel suo box: “Misano 2008, ecco cosa succedeva quando la gente vedeva Maradona. Indimenticabile Diego“.