E’ morto Diego Armando Maradona, il più grande se n’è andato all’età di 60 anni, a causa di un arresto cardiorespiratorio che non gli ha lasciato scampo. Una perdita enorme che ha lasciato di stucco il mondo intero, compreso Lapo Elkann, che aveva conosciuto il Pibe durante una delle sue visite in Italia.

L’imprenditore italiano ha voluto ricordare Maradona con un post curioso, pubblicando una foto insieme corredata da un’ironica didascalia: “sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare vicino a Diego perché era un mio VERO AMICO. Mi manchi già Leggenda dal cuore d’ORO“.