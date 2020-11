Il mondo intero è a conoscenza della morte di Diego Armando Maradona, ma c’è qualcuno che ancora non ha ricevuto la notizia. Si tratta di Carlos Bilardo, lo storico allenatore del Pibe, con cui ha vinto il Mondiale di Messico ’86.

I figli hanno preferito evitare di dare questo brutto colpo al padre, dal momento che è stato sottoposto da poco ad un’operazione a causa della sindrome di Hakim-Adams, una malattia neurodegenerativa che lo affligge. Il mitico allenatore argentino vive in un appartamento nel quartiere di Flores, davanti alla casa che condivideva con la moglie Gloria, dove è assistito giorno e notte dalla sua famiglia. Una volta appresa la notizia però, i figli hanno deciso di spegnere la tv, per evitare che il padre potesse peggiorare apprendendo della morte di Maradona. Lo ha riferito il fratello Jorge Bilardo a Radio Provincia: “abbiamo subito spento la televisione, gli abbiamo detto che il cavo era tagliato, fino a sera o domani, non so cosa gli diremo. Non deve diventare cattivo, ecco perché lo isoliamo da questo tipo di situazioni. Quando cambiamo canale, stiamo molto attenti“.