Se ne è andato a 60 anni, dopo una vita di eccessi. Caratterizzata da alti e bassi continui, come un giro sulle montagne russe infinito, senza soluzione di continuità. Diego Armando Maradona questa volta si è fermato per sempre, lo ha fatto improvvisamente lasciando a bocca aperta tutti, come amava fare in campo con la palla tra i piedi.

Chi gli stava vicino però ha compreso come questi avrebbero potuto essere davvero i suoi ultimi giorni, considerando i continui cali di umore. L’operazione al cervello eseguita qualche settimana fa alla Clinica Olivos aveva lasciato i suoi strascichi, ma Maradona ha continuato a lottare nella sua casa di Tigre con un’infermiera che lo ha monitorato costantemente, eseguendo anche esercizi con il suo kinesiologo per migliorare le capacità motorie. Il tutto condito dall’amore delle figlie, sempre pronte a catapultarsi da lui per fargli sentire la propria vicinanza.

Eppure, Diego aveva perso le motivazioni, come riporta il Clarin, aveva “spento il motore” e il suo medico Leopoldo Luque ha provato in tutti i modi a riaccenderlo. “Niente lo motiva”, le parole dei vicini, anch’essi resisi conto delle difficoltà di Maradona. L’obiettivo di questi giorni è stato quello di trovare un motivo che gli tenesse la testa occupata, che gli permettesse di stare lontano dalle tentazioni. Gli avevano anche promesso che sarebbe tornato ad allenare per riaccendergli il sorriso sul volto, ma prima avrebbe dovuto togliersi di dosso la persistente ansia, al punto che le figlie avevano acconsentito anche ad un viaggio a Cuba. Non c’è stato tempo però, perché Diego Armando Maradona è morto a causa di un arresto cardiorespiratorio, che ha lasciato il mondo intero a bocca aperta.