Diego Armando Maradona se n’è andato oggi in Argentina, per un arresto cardiorespiratorio che non gli ha lasciato scampo. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da tutti il mondo per il Pibe, tra questi anche quello di Carmen Di Pietro che ha fatto però molto discutere.

La show girl italiana infatti ha postato sui social un fotomontaggio con il viso di Diego e lei sullo sfondo in bikini, con questa didascalia: “sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione”. Il web non ha gradito questa mossa della Di Pietro, attaccandola pesantemente: “non si usa l’immagine di qualcuno per prendere like“, commento seguito poi da un altro ancora: “ma tu vestita mai”.