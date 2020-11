La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutti, compresi i giornalisti, che hanno dovuto diffondere improvvisamente la notizia del decesso del Pibe de Oro. Tra questi anche Guillermo Andino, conduttore del programma ‘Informados de todo’, che è scoppiato in lacrime leggendo ai propri telespettatori la nota sulla morte di Maradona. Momenti commoventi e tristi, in cui il giornalista argentino non è riuscito a trattenere le lacrime per la scomparsa della leggenda. Ecco il video: