Arrivano le prime dichiarazioni ufficiali dopo la morte di Diego Armando Maradona, le ha rilasciate il procuratore generale di San Isidro, John Broyard, fuori dalla casa del Pibe sita a Tigre, nei pressi di Buenos Aires.

L’ex fuoriclasse del Napoli è deceduto alle 12 locali, come rivelato dal procuratore: “la morte di Diego Armando Maradona è morto alle ore 12 in linea di principio per morte naturale. Ad un esame preliminare non sono stati rilevati sul suo corpo segni dell’esistenza di una possibile violenza. L’autopsia sarà realizzata alle 18 nell’Ospedale di San Fernando“.