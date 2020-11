La famiglia di Maradona non ha gradito affatto le parole di Giuseppe Cruciani, che nel corso del suo programma ‘La Zanzara’ ha etichettato come cocainomane il Pibe de Oro.

Parole taglienti, coinvolte in un discorso spiacevole, che ha fatto sobbalzare sulla sedia gli ascoltatori: “all’improvviso la morte di Maradona ha surclassato il Covid a livello di importanza mondiale. In Argentina hanno fatto tre giorni di lutto nazionale, non si può piangere per un cocainomane“. Dichiarazioni che la nuora di Maradona, Nunzia Pennino, non ha affatto digerito, rispondendo a Cruciani con una Instagram Story alquanto pesante: “mi auguro di non incontrare mai negli studi Mediaset il signor Cruciani! Te lo faccio venire io in mente quello che hai detto e ora dici di aver dimenticato dopo 5 minuti! Tutto ciò è vergognoso!”.