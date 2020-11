La morte di Maradona ha toccato nel profondo il mondo intero, lasciando un velo di tristezza nell’animo di tutti coloro che lo hanno conosciuto e ammirato. Tanti i personaggi dello sport che hanno voluto dedicargli un ricordo, tra questi anche Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per rendere omaggio al grande Diego.

Parole sentite e speciali quelle dello svedese, che ha paragonato Maradona a una… religione: “quando pensi al numero 10 a chi pensi? A Maradona. Lui è il simbolo del numero 10. La gente oggi vuole vestire la maglia numero 10 per Maradona. Mi dispiace tanto perché per me Maradona è più del calcio. Lui è leggenda, religione per tanti. Ho avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo, parlare con lui, lo ritengo un simbolo per tutti i calciatori. Non so se faceva sempre le scelte giuste ma faceva tutto con il cuore e per questo in tutto il mondo lo amavano. Era sempre se stesso”.

Ibra poi ha proseguito: “il calcio moderno oggi è fatto di tanti atleti che cercano di essere perfetti, di non sbagliare mai ma per imparare e per crescere devi sbagliare. Certo, non cerchi di sbagliare apposta me nessuno è perfetto alla nascita. Per me Maradona faceva tutto con il cuore e per quello sarà sempre il numero 1, lo giudico per quello che ha fatto in campo, quello che ha fatto fuori è un discorso che riguarda solo lui. Ognuno vive come vuole. Dobbiamo ricordarlo per quello che ha fatto in campo e per quello sarà ricordato per sempre“.