La morte di Maradona non ha generato solo dolore e compassione, ma anche poca sensibilità nei confronti di alcuni personaggi del mondo dei social.

Hanno fatto molto scalpore infatti le dichiarazioni di Marco Cartasegna, ex tronista di ‘Uomini e Donne‘, che ha denigrato senza pietà la figura di Maradona, morto a causa della cocaina. “Pare che sia morto Maradona – le parole di Cartasegna – andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa, mi dispiace perché è morta una persona ma non me ne frega niente, ho trovato la risposta ad una domanda che mi chiedevo da anni. Cioè quanto il corpo umano possa resistere al devasto più totale di droga ecc… La risposta è 60 anni. Tutti quelli che stanno dicendo che questa è stata l’ennesima tragedia, che non vedono l’ora che finisca questo 2020, non è stato il 2020, è stata la cocaina“.