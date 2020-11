Ai funerali di Diego Armando Maradona ci sarà un’assenza pesante, quella del figlio Diego Jr, che non potrà volare in Argentina a causa delle sue condizioni di salute.

Reduce da una dura battaglia con il Coronavirus, l’erede del Diez è guarito da poco ma non è in condizioni di affrontare un viaggio in aereo, perché i suoi polmoni non reggerebbero, essendo stato anche attaccato ad un ventilatore presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Qui ha appreso della scomparsa ieri del padre, poco prima di firmare le dimissioni per provare a correre da lui. Niente da fare però: “potete immaginare come sto, come mi sento, ho firmato per uscire. Ho detto subito: devo correre da mio padre”.

La Tac però ha evidenziato la persistenza di una polmonite bilaterale interstiziale, che lo ha obbligato a desistere: “il primo pensiero è stato quello di partire immediatamente ma i miei polmoni non reggerebbero in aereo: ho lasciato l’ospedale ma aspetterò qualche giorno prima di andare a dargli l’ultimo bacio”.