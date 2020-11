Giuseppe Cruciani è sempre stato un tipo diretto, che non ha mai avuto peli sulla lingua. Il suo programma ‘La Zanzara’, in onda su Radio 24, è nato proprio per questo, ossia per andare oltre gli schemi e i soliti cliché.

Nemmeno la morte di Maradona ha addolcito il conduttore del noto show, anzi lo ha reso ancora più critico nei confronti delle persone e dello stesso Pibe: “il Covid adesso è meno grave della morte di Maradona. All’improvviso la morte di Maradona surclassa il Covid come importanza mondiale. Ma dai, ma non ce ne frega un cazzo, sveliamo tutto, tu prima hai detto ‘perché emozionarsi così tanto per la morte di una singola persona? Muoiono 700/800mila persone al giorno, perché stracciarsi le vesti?’, me lo hai detto tu, ‘era anche un cocainomane’, mi hai detto tu ‘non si può piangere un cocainomane‘. A Napoli non gliene frega un cazzo della pandemia. Immagino gente in lacrime, ma a me non me ne frega nulla“.