Dichiarazioni forti, parole che faranno sicuramente discutere, considerando che puntano il dito contro l’ambiente di Napoli. Il mittente è Antonio Cabrini, che ha sottolineato a Irpinia TV come la morte di Maradona non si sarebbe verificata così presto se Diego avesse giocato nella Juventus e non nel Napoli.

Una città che gli ha permesso di vivere vizi e virtù, bellezza ed eccessi, che piano piano l’hanno condotto fino alla morte. “Maradona sarebbe ancora vivo se avesse giocato nella Juve e non nel Napoli” le parole di Cabrini. “Una leggenda vivente e un avversario gentiluomo, che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio. Sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve perché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato”.