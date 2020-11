Il mondo piange Diego Armando Maradona, leggenda del calcio mondiale che si è spento oggi a 60 anni.

Il Pibe de Oro è deceduto a causa di un arresto cardiorespiratorio che non gli ha lasciato scampo, privando il mondo del calciatore più forte della storia. Una morte improvvisa, che ha scosso sia coloro che conoscevano il Diez ma anche l’intero pianeta, forse non ancora pronto a dirgli addio. Tra i più scossi anche Pelé, che gli ha dedicato un dolce messaggio riportato dall’agenzia Reuters: “è triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo insieme lassù nel cielo“.