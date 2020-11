Novità importante per quanto riguarda le indagini sulla morte di Maradona, il medico personale di Diego infatti è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Sant’Isidro con l’accusa di negligenza medica e omicidio colposo.

Il pubblico ministero ha disposto la perquisizione sia della casa di Leopoldo Luque, medico personale del Pibe, sia della clinica in cui lavora. Già dalla mattinata di oggi, secondo quanto riferito da Marca, 60 poliziotti stanno mettendo a soqquadro l’abitazione del medico e il suo luogo di lavoro. Oltre a Luque, potrebbero finire nel registro degli indagati anche il medico-psichiatra incaricato di somministrare a Diez gli psicofarmaci e una delle persone in casa al momento del decesso.

Sono molte le domande a cui gli inquirenti cercano di dare una risposta, innanzitutto bisogna capire i motivi per i quali Maradona è stato dimesso così presto dopo un’operazione al cervello. Successivamente, andrà stabilito perché Diego non avesse un medico specialista 24 ore su 24 a casa, così come non è chiaro perché non ci fosse né un’ambulanza permanente fuori dalla casa e né un defibrillatore al suo interno. Una situazione che necessita ancora di molte risposte, che renderà molto lungo l’iter giudiziario.