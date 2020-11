Gonzalo Maroni nella bufera in Argentina, il giocatore del Boca Juniors infatti sta ricevendo pesantissimi insulti sui social per il suo comportamento, giudicato offensivo nei confronti di Diego Armando Maradona.

L’ex Sampdoria infatti ha pensato bene di andare al mare con gli amici nel giorno dei funerali del Pibe, lasciato libero dal Boca per permettere ai propri giocatori di seguire le esequie del Diez. Maroni invece, ha scelto di andare a divertirsi postando anche le foto sui social, con una didascalia che ha fatto imbufalire i tifosi: “un giovedì meraviglioso“. Una mancanza di rispetto nei confronti di Maradona che ha spinto i tifosi del Boca a scagliarsi contro Maroni, nonostante abbia poi cancellato la Instagram Story. Oltre ai tifosi, nemmeno il club argentino ha perdonato Maroni, mettendolo fuori rosa ed escludendolo per il match contro il Newell’s Old Boys. Difficile pensare che la situazione possa cambiare nei prossimi giorni, l’avventura di Maroni al Boca sembra essere giunta al capolinea.