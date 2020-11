Non smettono di emergere colpi di scena intorno alla morte di Maradona, scomparso nella giornata di ieri all’età di 60 anni. Secondo quanto riferito da TyC Sports, pare che il Pibe de Oro avesse scritto una lettera prima di morire, chiedendo espressamente di essere imbalsamato.

Questa missiva, scritta di suo pugno nel pieno delle facoltà mentali, sarà consegnata alla famiglia una volta che il feretro sarà giunto presso il cimitero di Bella Vista, dove dovrebbe essere sepolto. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che pare che Maradona nella lettera abbia chiesto di essere imbalsamato: “non desidero statue o monumenti in mio onore, voglio che la gente possa venire salutare me e non una riproduzione. Nel pieno delle mie facoltà, dispongo quindi che dopo la mia morte si proceda a imbalsamarmi ed espormi in un luogo adeguato“.

Starà ai familiari decidere se seguire la volontà di Maradona o seppellirlo vicino ai suoi genitori. Nel caso in cui venisse imbalsamato, riceverebbe lo stesso trattamento riservato solo a José San Martin, simbolo dell’indipendenza argentina, Juan Domingo Peron ed Evita Peron, ex presidente e “primera dama”.