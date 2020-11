Le prime indiscrezioni sulla morte di Diego Armando Maradona parlano di un arresto cardiorespiratorio, ma un’indagine è stata avviata d’ufficio per stabilire le effettive cause del decesso.

Quattro magistrati sono già al lavoro, il procedimento è condotto dal pubblico ministero Laura Capra che, secondo l’agenzia di stampa Telam, sta coordinando le indagini all’interno della casa del Pibe de Oro, sita in località Tigre nei pressi di Buenos Aires. Sul posto presente anche la polizia scientifica, che sta acquisendo elementi importanti per l’indagine. Secondo le prime versioni, fatale a Maradona sarebbe stato un arresto cardiaco, che ha reso inutili i tentativi di rianimarlo per vari minuti da parte degli operatori del pronto soccorso, arrivati con ben nove diverse ambulanze.