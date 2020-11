E’ una giornata di lutto per l’intero mondo del calcio, oggi è morto Diego Armando Maradona all’età di 60 anni. L’Argentina lo piange, così come l’Italia, dove il Pibe de Oro ha incantato con la maglia del Napoli. Proprio il club azzurro ha voluto dedicare un pensiero al Diez, pubblicando un messaggio carico di commozione: “Per sempre, ciao Diego“, modificando poi in seguito la propria immagine del profilo sui social. Una ‘N’ non più azzurra ma nera, listata a lutto per la morte di Maradona.