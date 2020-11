La morte di Maradona ha gettato nello sconforto il mondo intero, la perdita di Diego è senza dubbio una delle più pesanti nel panorama sportivo internazionale. Personaggi pubblici e non lo hanno omaggiato, dedicandogli pensieri e ricordi sia sui social che nei luoghi simbolo della sua esistenza.

Giocatori e società di ogni campionato lo hanno ricordato, compreso il Paris Saint-Germain, che ha scattato una foto di squadra con la bandiera argentina al centro. A saltare all’occhio del web però non è stato il drappo, bensì il viso sorridente di Mauro Icardi, che non è piaciuto affatto a molti followers, scagliatisi duramente contro l’argentino. Molti hanno associato quel sorriso allo scarso feeling che esisteva tra Maradona e Icardi, conseguenza delle tremende accuse che il Pibe aveva rivolto a Maurito dopo l’inizio della sua storia con Wanda Nara, ex moglie di Maxi Lopez. Difficile che quel gesto sia dovuto a questo, ma comunque il visto di Icardi ha alzato un tremendo polverone, con cui il PSG non si sarebbe certamente aspettato di dover fare i conti.