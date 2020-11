L’intervista è di 15 anni fa, ma in questo giorno così triste per la morte di Diego Armando Maradona, ecco che quelle parole diventano attualissime.

Riguardano la frase che l’argentino avrebbe voluto sulla sua lapide, resa nota nel corso di un botta e risposta molto particolare, avvenuto al programma ‘La noche del 10’. Un Maradona in giacca e cravatta che intervista un Maradona con il maglioncino, una chiacchierata amichevole che sfocia nell’argomento ‘morte’. Proprio in quel momento, Il Pibe de Oro svela la sua volontà: “il calcio è lo sport che mi ha dato più allegria, più libertà, come toccare il cielo con la mano. ‘Gracias a la pelota’. Scriverei questo sulla lapide“.