La morte di Maradona ha reso il match tra Boca Juniors e Newell’s Old Boys un evento struggente, considerando cosa hanno significato queste due squadre per il Pibe.

La prima è quella che lo ha fatto conoscere al mondo, la seconda quella che lo ha riaccolto in patria, prima del Mondiale del 1994. Un match a cui ha assistito anche Dalma, la prima figlia di Maradona, invitata dal Boca a prendere posto nell’iconico palco dedicato al Pibe. Una gara decisa a favore degli Xeneizes da una doppietta di Cardona che, dopo il primo gol, ha portato la squadra sotto gli occhi di Dalma per dedicarle il gol. La figlia di Maradona non si è trattenuta ed è scoppiata in un lungo pianto, che ha immediatamente emozionato il mondo intero.