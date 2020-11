Un tremendo segno del destino, una notizia terribile che segue quella della morte di Maradona. A distanza di cinque giorni dal decesso del Pibe de Oro, è scomparso oggi anche il giornalista che per primo lo intervistò in tv.

Si tratta di Humberto ‘Tito’ Biondi, ossia colui che, in quel video diventato virale in questi giorni, chiedeva ad un giovane Maradona quale fossero i suoi sogni nel cassetto: “giocare un Mondiale il primo sogno, vincere il Mondiale il secondo sogno“. Deceduto all’età di 80 anni, Biondi in carriera aveva lavorato per cinque canali televisivi, prestando la propria voce anche ad una radio. Oggi quella voce si è spenta per sempre, ma resterà comunque impressa nella mente di tutti, grazie a quell’intervista che ha fatto la storia.