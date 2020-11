Gigi Proietti non ce l’ha fatta, è morto questa mattina intorno alle 5.30 in una nota clinica di Roma, dove era ricoverato ormai da 15 giorni per uno scompenso cardiaco. “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie” ha spiegato la famiglia.

Le complicazioni sorte nel tardo pomeriggio di ieri avevano spinto i medici a trasferire l’attore romano in terapia intensiva, ma le cure non hanno sortito gli effetti sperati, così Gigi Proietti si è spento proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Ieri sera le due figlie e la moglie avevano lasciato la clinica da una porta secondaria, questa mattina sono arrivate in fretta e furia dopo la tragica notizia, che lascia sgomento l’intero mondo del cinema italiano.