Una tremenda tragedia ha colpito Bobby Brown e Kim Ward, il figlio di 28 anni Bobby Brown Jr è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, ma le circostanze del decesso al momento restano avvolte nel mistero.

Non si tratterebbe secondo le prime ricostruzioni di una morte violenta, ma la polizia sta indagando per capire come siano andati i fatti. Bobby Brown Jr era uno dei sette figli del rapper 51enne, avuto prima dell’unione con Whitney Houston, deceduta nel 2012 per annegamento nella propria vasca da bagno sotto l’effetto di alcol e droga.